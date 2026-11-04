Stany Zjednoczone poszukują producentów rakiet dalekiego zasięgu typu Eram dla Ukrainy

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły poszukiwania wykonawców, którzy będą produkować dla Ukrainy nowe pociski skrzydłowe Eram. Planuje się zakup ponad tysiąca sztuk tej broni, przeznaczonej do precyzyjnego niszczenia celów nawet przy aktywnym przeciwdziałaniu środków walki radioelektronicznej.

Eram (Extended Range Attack Munition) to niewielka rakieta skrzydłowa wystrzeliwana z samolotu, opracowywana z myślą o masowej produkcji. Amerykańskie siły zbrojne postrzegają ją jako stosunkowo niedrogi środek do precyzyjnych uderzeń na ważne obiekty stacjonarne przeciwnika z bezpiecznej dla samolotu nośnego odległości.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi opublikowanymi przez Siły Powietrzne USA pocisk powinien należeć do klasy wagowej 500 funtów, co stanowi około 227 kg. Zasięg lotu powinien przekraczać 250 mil morskich, czyli około 463 km, a prędkość – 0,6 Macha.

Amerykańskie siły zbrojne zwracają szczególną uwagę na zdolność rakiety do pokonywania środków przeciwdziałania w zakresie walki radioelektronicznej. Nawet w warunkach zakłócania sygnału GPS odchylenie od wyznaczonego celu nie powinno przekraczać 10 metrów.

Oprócz działania wybuchowo-odłamkowego Eram ma zapewniać częściowe przenikanie przez przeszkody przed trafieniem w cel. Umożliwi to wykorzystanie tego uzbrojenia przeciwko pojedynczym, zabezpieczonym celom stacjonarnym.

Potencjalni producenci muszą złożyć swoje oferty do 19 listopada 2026 roku. Jednocześnie strona amerykańska wyznaczyła rygorystyczne terminy realizacji przyszłego kontraktu.

Pierwsze pociski mają zostać dostarczone nie później niż trzy miesiące po podpisaniu umowy. Łącznie przewiduje się wyprodukowanie ponad tysiąca sztuk uzbrojenia, a cała partia musi zostać dostarczona w ciągu 15 miesięcy.

Jednocześnie ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców nie oznacza jeszcze zawarcia umowy ani rozpoczęcia dostaw rakiet na Ukrainę. Na razie amerykańskie siły zbrojne określiły parametry techniczne uzbrojenia oraz wymagania wobec potencjalnych producentów.

Źródło: Air Force Times

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie rakiety ERAM jeszcze w tym roku.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwoliła w tym tygodniu na sprzedaż Ukrainie 3350 rakiet lotniczych typu Extended Range Attack Munition (ERAM), które mają zostać dostarczone w ciągu sześciu tygodni.

Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie około 3 tysięcy pocisków ERAM oraz znieść ograniczenia dotyczące stosowania pocisków dalekiego zasięgu przeciwko Rosji. Ekspert wojskowy, współzałożyciel Konsorcjum Informacji Obronnej Mykhailo Samus, opowiedział, jakie korzyści odniosą dzięki nim żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy.

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