美国正在为乌克兰寻找“埃拉姆”（Eram）远程导弹的生产商

美国空军已开始物色承包商，为乌克兰生产新型“埃拉姆”（ERAM）巡航导弹。计划采购超过一千枚该型武器，其设计旨在即使在电子战手段积极干扰的情况下，也能对目标实施高精度打击。

Eram（Extended Range Attack Munition）是一种小型空射巡航导弹，其研发旨在实现批量生产。 美军将其视为一种相对廉价的武器，可在对载机安全的距离内，对敌方重要固定目标实施高精度打击。

根据美国空军公布的技术要求，该导弹应属于500磅级，即约227公斤。 射程须超过250海里（约463公里），飞行速度需达到0.6马赫。

美军特别关注该导弹突破电子对抗能力。即使在GPS信号被干扰的情况下，其偏离预定目标的误差也不应超过10米。

除高爆破片杀伤作用外，Eram还需具备在打击目标前部分穿透障碍物的能力。这将使其能够用于打击个别受保护的固定目标。

潜在制造商须在2026年11月19日前提交提案。同时，美方为未来合同的执行设定了严格的期限。

首批导弹最迟应在合同签署后三个月内交付。预计总共将生产超过一千件武器，且整个批次必须在15个月内交付完毕。

不过，发布招标公告并不意味着合同已签订或已开始向乌克兰供应导弹。目前，美军已确定了武器的技术规格以及对潜在制造商的要求。

来源：《空军时报》

需要指出的是，美国可能在今年向乌克兰移交ERAM导弹。

美国总统唐纳德·特朗普政府本周批准向乌克兰出售3350枚“远程攻击弹药”（ERAM）航空导弹，这些导弹应在六周内交付。

美国可能向乌克兰提供约3000枚ERAM导弹，并解除对使用远程导弹打击俄罗斯的限制。军事专家、国防信息联盟联合创始人米哈伊洛·萨穆斯阐述了乌克兰武装部队士兵使用这些导弹将获得哪些优势。

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