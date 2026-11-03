В США голосуют на промежуточных выборах в Конгресс — The Hindu

3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, которые определят, сохранит ли Республиканская партия президента Дональда Трампа контроль над Палатой представителей и Сенатом. Как сообщает The Hindu, голосование широко рассматривается как оценка президентства Трампа в середине его второго срока.

Борьба за Конгресс

На выборах разыгрываются все 435 мест в Палате представителей и 37 мест в Сенате, насчитывающем 100 членов. Опросы, по данным издания, прогнозируют демократам возможность получить контроль как минимум над Палатой представителей, а возможно — и над Сенатом.

Если демократы получат большинство в Конгрессе, это усилит контроль законодательной власти за действиями администрации президента и может ограничить возможности Трампа продвигать собственную повестку. В то же время президент сохранит полномочия издавать исполнительные указы. Трамп заявил в подкасте Pod Force One газеты New York Post, что в случае потери республиканцами контроля над обеими палатами может полагаться на право вето.

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Выборы губернаторов и досрочное голосование

Также выборы губернаторов проходят в 36 штатах. В Огайо республиканец Вивек Рамасвами соперничает с кандидаткой от демократов Эми Актон. В Лос-Анджелесе демократка Нитья Раман, родившаяся в Керале, участвует в конкурентной борьбе за должность мэра с Карен Басс.

По данным Белого дома, за последние 32 дня Трамп посетил 20 штатов, преимущественно республиканских, где провел 30 митингов. Бывший президент Барак Обама поддержал демократов выступлениями в Огайо, Мичигане и Джорджии. Вице-президент Джей Ди Вэнс 2 ноября вел агитацию в Нью-Йорке и Огайо.

По данным Associated Press, по состоянию на 2 ноября в 47 штатах и округе Колумбия уже было подано более 57 млн бюллетеней. Для сравнения, перед промежуточными выборами 2022 года на аналогичный момент в 49 штатах и округе Колумбия было подано чуть менее 44,5 млн бюллетеней.

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