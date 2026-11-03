USA głosują w wyborach uzupełniających do Kongresu — The Hindu

3 listopada w USA odbywają się wybory uzupełniające do Kongresu, które zdecydują, czy Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa utrzyma kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Jak informuje The Hindu, głosowanie jest powszechnie postrzegane jako ocena prezydentury Trumpa w połowie jego drugiej kadencji.

Walka o Kongres

W wyborach stawką są wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 37 miejsc w 100-osobowym Senacie. Sondaże, według publikacji, przewidują, że Demokraci mogą zdobyć kontrolę co najmniej nad Izbą Reprezentantów, a być może także nad Senatem.

Jeśli Demokraci uzyskają większość w Kongresie, wzmocni to kontrolę władzy ustawodawczej nad działaniami administracji prezydenta i może ograniczyć możliwości Trumpa w promowaniu własnego programu. Jednocześnie prezydent zachowa uprawnienia do wydawania rozporządzeń wykonawczych. Trump powiedział w podcaście Pod Force One gazety New York Post, że jeśli Republikanie stracą kontrolę nad obiema izbami, może polegać na prawie weta.

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Wybory gubernatorów i wcześniejsze głosowanie

Wybory gubernatorów odbywają się również w 36 stanach. W Ohio Republikanin Vivek Ramaswamy rywalizuje z kandydatką Demokratów Amy Acton. W Los Angeles Demokratka Nithya Raman, która urodziła się w Kerali, bierze udział w wyrównanej walce o stanowisko burmistrza z Karen Bass.

Według danych Białego Domu w ciągu ostatnich 32 dni Trump odwiedził 20 stanów, głównie republikańskich, gdzie przeprowadził 30 wieców. Były prezydent Barack Obama poparł Demokratów, przemawiając w Ohio, Michigan i Georgii. Wiceprezydent J.D. Vance 2 listopada prowadził kampanię w Nowym Jorku i Ohio.

Według Associated Press, na dzień 2 listopada w 47 stanach i Dystrykcie Kolumbii oddano już ponad 57 mln głosów. Dla porównania, w analogicznym momencie przed wyborami uzupełniającymi w 2022 roku w 49 stanach i Dystrykcie Kolumbii oddano nieco mniej niż 44,5 mln głosów.

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