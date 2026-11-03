美国举行国会中期选举投票——《印度教徒报》

11月3日，美国举行国会中期选举投票，这将决定总统唐纳德·特朗普所属的共和党是否能继续控制众议院和参议院。正如《印度教徒报》报道的那样，此次投票被广泛视为对特朗普第二个任期过半时其总统任期表现的评估。

国会控制权之争

此次选举涉及众议院全部435个席位，以及拥有100名议员的参议院中的37个席位。该媒体称，民调预测民主党可能至少赢得众议院控制权，或许还将赢得参议院控制权。

如果民主党在国会获得多数席位，这将加强立法机构对总统行政当局行动的监督，并可能限制特朗普推进其自身议程的能力。同时，总统仍将保留发布行政命令的权力。特朗普在《纽约邮报》的Pod Force One播客中表示，如果共和党失去对两院的控制权，他可能会依靠否决权。

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州长选举和提前投票

36个州也在举行州长选举。在俄亥俄州，共和党人维韦克·拉马斯瓦米与民主党候选人艾米·阿克顿竞争。在洛杉矶，出生于喀拉拉邦的民主党人尼蒂亚·拉曼正与卡伦·巴斯展开竞争激烈的市长职位角逐。

白宫数据显示，在过去32天里，特朗普访问了20个州，主要是共和党占优势的州，并举行了30场集会。前总统巴拉克·奥巴马在俄亥俄州、密歇根州和佐治亚州发表演讲，支持民主党。副总统J.D. 万斯于11月2日在纽约和俄亥俄州开展竞选活动。

据美联社报道，截至11月2日，47个州和哥伦比亚特区已投出超过5700万张选票。作为比较，在2022年中期选举前的同一时期，49个州和哥伦比亚特区投出的选票略少于4450万张。

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