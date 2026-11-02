波兰宪法法庭公布1171起未审结案件数据——RMF24

波兰宪法法庭有1171起案件等待审理。11月2日，该机构在其网站上公布了这项统计数据，并同时发布了法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡的视频讲话，RMF24报道。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，初步审计显示，超过700起案件尚未获得处理程序。她说，案件将按照明确、透明的标准进行分配并及时审理。

案件构成

根据公布的统计数据，1171起案件中有706起处于初步审查阶段。其中包括682起宪法申诉、9项审查法律合宪性的申请，以及15项涉及附属层级法令的申请。

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另有349起宪法申诉已获处理程序。此外，等待审理的还有70项抽象审查程序申请、6项波兰总统提出的预防性审查程序申请、3起中央宪法机关之间的权限争议，以及法院提出的37个法律问题。55起宪法申诉和8个法律问题已超过五年未获审理。

法官大会与争议

科尔温-皮奥特罗夫斯卡召集宪法法庭法官于11月3日星期二举行全体大会。会议定于15时30分开始，宣称的目的是通过该机构2027年预算计划。她还表示，每位在任法官经个别批准后均可进入法庭大楼。她说，从舒哈大道一侧限制进入与安全及警方建议有关。

博格丹·希温奇科夫斯基的履职已被科尔温-皮奥特罗夫斯卡宣布暂停。他表示，他本人及其称为合法的法官将不会参加由“篡权法官”组织的活动，包括计划举行的大会。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基也认为，科尔温-皮奥特罗夫斯卡不是法庭法官。她是由本届议会选出的五人小组成员之一，总统没有邀请这五人宣誓就职；她们在议会举行的仪式上以“在总统面前”的表述完成了宣誓。

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