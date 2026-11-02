Naukowcy opracowali indeks podatności 126 krajów na konflikty między rybakami małoskalowymi a przemysłowymi statkami rybackimi. Najwyższe wyniki uzyskały Gwinea, Sierra Leone i Mozambik, informuje Mongabay.

Co uwzględnia indeks

Badanie opublikowane 22 października w czasopiśmie Nature Food ocenia nie odnotowane przypadki sporów, lecz prawdopodobną podatność krajów na nie. Autorzy uwzględnili intensywność działalności flot przemysłowych w pobliżu wybrzeża, zależność ludności od rybołówstwa małoskalowego jako źródła żywności i dochodów, a także jakość zarządzania państwowego.

Przez konflikt naukowcy rozumieją zderzenie interesów, które niekoniecznie wiąże się z przemocą fizyczną. Chodzi w szczególności o konkurencję o te same gatunki ryb i łowiska, a także o uszkodzenia sprzętu. Za najbardziej podatny region uznano Afrykę, a następnie Oceanię, Azję oraz Amerykę Środkową i Południową. Wśród subregionów szczególnie wysokie wyniki ma Afryka Zachodnia.

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Dane o połowach przemysłowych

Aby ocenić potencjalne nakładanie się działalności sektorów, badacze analizowali zagęszczenie widocznego rybołówstwa przemysłowego w promieniu 25 kilometrów od brzegu w latach 2017–2021. Wykorzystali dane satelitarne o pozycjach statków z systemu AIS na platformie Global Fishing Watch, a w przypadku jednostek bez AIS — zdjęcia radarowe.

Autorzy zaznaczają, że większość małoskalowych łodzi rybackich nie jest widoczna na platformie. Dlatego, aby ocenić potencjalne nakładanie się rybołówstwa przemysłowego i małoskalowego, uwzględnili także intensywność połowów małoskalowych rybaków, określoną we wcześniejszych badaniach. Jednocześnie praca nie ustaliła, czy oba sektory działały dokładnie na tych samych obszarach, na tych samych głębokościach lub poławiały te same gatunki.

Działania na rzecz ograniczenia sporów

Według badania ponad 40 krajów ma strefy priorytetowego dostępu dla rybaków małoskalowych, w których połowy przemysłowe lub niektóre rodzaje narzędzi połowowych są ograniczone w pobliżu wybrzeża. Takie zasady nie zawsze są jednak właściwie egzekwowane. Autorzy zalecają zabezpieczenie praw małoskalowych rybaków do dostępu do zasobów, zapewnienie egzekwowania ograniczeń przybrzeżnych, zmniejszenie subsydiów sprzyjających nadmiernej zdolności przemysłowej floty oraz zawieranie bardziej sprawiedliwych umów rybackich z innymi krajami.

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