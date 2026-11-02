Исследователи разработали индекс уязвимости 126 стран к конфликтам между мелкими рыбаками и промышленными рыболовными судами. Самые высокие показатели получили Гвинея, Сьерра-Леоне и Мозамбик, сообщает Mongabay.

Что учитывает индекс

Исследование, опубликованное 22 октября в журнале Nature Food, оценивает не зафиксированные случаи споров, а вероятную уязвимость стран к ним. Авторы учитывали интенсивность деятельности промышленных флотов вблизи побережья, зависимость населения от мелкого рыболовства как источника продовольствия и дохода, а также качество государственного управления.

Под конфликтом ученые понимают столкновение интересов, которое не обязательно сопровождается физическим насилием. Речь, в частности, идет о конкуренции за одни и те же виды рыбы и рыболовные угодья, а также о повреждении снаряжения. Наиболее уязвимым регионом признали Африку, за ней следуют Океания, Азия, а также Центральная и Южная Америка. Среди субрегионов особенно высокие показатели имеет Западная Африка.

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Данные о промышленном вылове

Для оценки потенциального пересечения деятельности секторов исследователи анализировали плотность видимого промышленного рыболовства в пределах 25 километров от берега в 2017–2021 годах. Они использовали спутниковые данные о позициях судов из системы AIS на платформе Global Fishing Watch, а для судов без AIS — радиолокационные снимки.

Авторы отмечают, что большинство мелких рыболовных лодок не отображается на платформе. Поэтому для оценки потенциального наложения промышленного и мелкого рыболовства они также учитывали интенсивность вылова мелкими рыбаками, определенную в предыдущих исследованиях. В то же время работа не устанавливала, работали ли оба сектора в абсолютно одинаковых районах, на тех же глубинах или вылавливали те же виды.

Меры для уменьшения споров

По данным исследования, более 40 стран имеют зоны приоритетного доступа для мелких рыбаков, где промышленный вылов или отдельные типы орудий лова ограничены вблизи берега. Однако такие правила не всегда надлежащим образом выполняются. Авторы рекомендуют закреплять права мелких рыбаков на доступ к ресурсам, обеспечивать соблюдение прибрежных ограничений, сокращать субсидии, способствующие избыточным мощностям промышленного флота, и заключать более справедливые соглашения о рыболовстве с другими странами.

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