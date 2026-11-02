В суде Манчестера на северо-западе Великобритании прокуратура заявила, что в телефоне мужчины старше 60 лет обнаружили более миллиона фотографий и видеозаписей, которые, по версии обвинения, документируют насилие над его женой. Мужчина уже признал вину примерно в 60 сексуальных преступлениях против жены, сообщает Dawn. Его имя не разглашается для защиты личности потерпевшей.

Свидетельства обвинения

Прокурор Луиза Оукли сообщила присяжным, что мужчина на протяжении двух десятилетий одурманивал и насиловал жену и якобы приглашал других мужчин присоединиться к насилию. По ее словам, он снимал преступления и распространял материалы в интернете и социальных приложениях среди «единомышленников».

Прокурор также заявила, что некоторые обвиняемые годами общались с мужчиной онлайн и якобы сговаривались вводить женщине вещества, чтобы над ней можно было совершать насилие. С 2023 года, по версии обвинения, он начал приглашать мужчин в их дом и снимал, как он сам и другие насиловали женщину, когда она была без сознания.

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Суд над девятью мужчинами

Оукли назвала изъятый после ареста телефон мужчины «исповедальней», содержавшей, в частности, его «варварские сексуальные фантазии», датируемые 2004 годом. По ее словам, материалы документировали не только насилие со стороны мужчины, но и насилие других людей, в том числе тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых.

Мужчину и еще 13 человек обвиняли в сговоре с целью насилия над женщиной. Четверо из них уже признали вину по различным обвинениям. Суд в Манчестере сейчас рассматривает дело девяти мужчин в возрасте от 28 до 70 лет, которые отрицают обвинения в изнасиловании, сексуальном насилии и сговоре с целью введения вещества для одурманивания человека или лишения его способности сопротивляться.

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