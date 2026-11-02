记者兼作家E. Jean Carroll的律师向美国最高法院提交了反对意见，反对美国总统唐纳德·特朗普要求复审判决的申请；该判决要求他向卡罗尔支付8300万美元赔偿金。卡罗尔的法律团队表示，法院没有必要让总统免于承担其反复作出程序性决定的后果，《卫报》报道。

双方的论点

由律师罗伯塔·卡普兰领导的卡罗尔团队于10月30日提交了对特朗普申请的答复。特朗普的律师称，总统豁免权保护他免于为任职期间的行为承担责任。具体而言，这涉及特朗普在2019年发表的言论，当时他称卡罗尔为骗子。

特朗普一方还称，如果没有最高法院介入，现任总统将因其认为属于联邦职权范围内的行为而面临近1亿美元的个人责任。总统的律师认为，为保护总统职位这一制度，有必要复审此案，因为就官方行为承担个人责任的风险可能影响未来的总统。

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此案此前的裁决

陪审团于2024年1月26日裁定卡罗尔获得8300万美元赔偿。不到一年前，她在另一起针对特朗普的案件中胜诉，获判500万美元赔偿。在第一次审判中，陪审员认定特朗普对卡罗尔实施了性侵犯并散布诽谤性言论。特朗普多次否认对她有任何不当行为。

卡罗尔的代表强调，在第二起确定赔偿金额的案件中作出的裁决，已多次被下级法院维持。他们还指出，在长达七年的诉讼中，卡罗尔面临特朗普日益激烈的指控，以及其支持者发出的数千起死亡和性暴力威胁。

9月，在美国最高法院再次拒绝审理其上诉后，特朗普同意停止对第一项裁决提出上诉。诉讼源于卡罗尔的指控：数十年前，特朗普在曼哈顿一家百货公司的试衣间袭击了她。她于2019年6月在《纽约杂志》的一篇文章中公开讲述了此事。

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