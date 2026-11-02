Адвокаты журналистки и писательницы Э. Джин Кэрролл подали в Верховный суд США возражение против обращения президента США Дональда Трампа, который добивается пересмотра решения о выплате ей компенсации в размере 83 млн долларов. Защита Кэрролл заявила, что суду не нужно освобождать президента от последствий его неоднократных процессуальных решений, сообщает The Guardian.

Аргументы сторон

Команда Кэрролл, которую возглавляет адвокат Роберта Каплан, 30 октября подала ответ на ходатайство Трампа. Его адвокаты утверждают, что президентский иммунитет защищает его от ответственности за действия во время пребывания в должности. В частности, это касается заявлений 2019 года, в которых Трамп назвал Кэрролл лгуньей.

Сторона Трампа также заявляла, что без вмешательства Верховного суда действующий президент будет нести личную ответственность почти на 100 млн долларов за действия, которые, по ее мнению, находились в пределах его федеральных полномочий. Адвокаты президента считают, что пересмотр дела необходим для защиты института президентства, поскольку риск личной ответственности за официальные действия может повлиять на будущих президентов.

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Предыдущие решения по делу

Присяжные присудили Кэрролл 83 млн долларов 26 января 2024 года. Менее чем за год до этого она выиграла отдельное дело против Трампа, по которому ей присудили 5 млн долларов. В первом процессе присяжные пришли к выводу, что Трамп совершил в отношении Кэрролл сексуальное насилие и распространял клеветнические заявления. Трамп неоднократно отрицал какие-либо неправомерные действия в отношении нее.

Представители Кэрролл подчеркнули, что решение по второму делу, в котором определялся размер компенсации, уже неоднократно оставлялось в силе судами нижестоящих инстанций. Они также отметили, что за семь лет судебного спора Кэрролл сталкивалась со все более агрессивными обвинениями Трампа и тысячами угроз убийством и сексуальным насилием со стороны его сторонников.

В сентябре Трамп согласился прекратить обжалование первого вердикта после того, как Верховный суд США вновь отказался рассматривать его апелляцию. Судебные споры начались после утверждений Кэрролл о том, что Трамп напал на нее в примерочной универмага на Манхэттене несколько десятилетий назад. Публично она рассказала об этом в статье New York Magazine в июне 2019 года.

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