Prawnicy dziennikarki i pisarki E. Jean Carroll złożyli do Sądu Najwyższego USA sprzeciw wobec wniosku prezydenta USA Donalda Trumpa, który domaga się ponownego rozpatrzenia orzeczenia nakazującego wypłatę jej 83 mln dolarów odszkodowania. Obrona Carroll oświadczyła, że sąd nie musi uwalniać prezydenta od konsekwencji jego wielokrotnych decyzji procesowych, poinformował The Guardian.

Argumenty stron

Zespół Carroll, kierowany przez adwokatkę Robertę Kaplan, 30 października złożył odpowiedź na wniosek Trumpa. Jego prawnicy twierdzą, że immunitet prezydencki chroni go przed odpowiedzialnością za działania podejmowane podczas sprawowania urzędu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi z 2019 roku, w których Trump nazwał Carroll kłamczuchą.

Strona Trumpa twierdziła również, że bez interwencji Sądu Najwyższego urzędujący prezydent będzie ponosił osobistą odpowiedzialność w wysokości niemal 100 mln dolarów za działania, które jej zdaniem mieściły się w granicach jego federalnych uprawnień. Prawnicy prezydenta uważają, że ponowne rozpatrzenie sprawy jest potrzebne dla ochrony instytucji prezydentury, ponieważ ryzyko osobistej odpowiedzialności za oficjalne działania może wpłynąć na przyszłych prezydentów.

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Wcześniejsze orzeczenia w sprawie

Ława przysięgłych przyznała Carroll 83 mln dolarów 26 stycznia 2024 roku. Niespełna rok wcześniej wygrała ona odrębną sprawę przeciwko Trumpowi, w której przyznano jej 5 mln dolarów. W pierwszym procesie przysięgli uznali, że Trump dopuścił się wobec Carroll przemocy seksualnej i rozpowszechniał zniesławiające wypowiedzi. Trump wielokrotnie zaprzeczał, by dopuścił się wobec niej jakichkolwiek nieprawidłowości.

Przedstawiciele Carroll podkreślili, że orzeczenie w drugiej sprawie, w której ustalono wysokość odszkodowania, było już wielokrotnie utrzymywane w mocy przez sądy niższych instancji. Zaznaczyli również, że przez siedem lat sporu sądowego Carroll mierzyła się z coraz bardziej agresywnymi oskarżeniami Trumpa oraz tysiącami gróźb śmierci i przemocy seksualnej ze strony jego zwolenników.

We wrześniu Trump zgodził się zaprzestać zaskarżania pierwszego werdyktu po tym, jak Sąd Najwyższy USA ponownie odmówił rozpatrzenia jego apelacji. Spory sądowe rozpoczęły się po twierdzeniach Carroll, że Trump zaatakował ją w przymierzalni domu towarowego na Manhattanie kilkadziesiąt lat temu. Publicznie opisała to w artykule w New York Magazine w czerwcu 2019 roku.

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