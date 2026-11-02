Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Krzysztof Szczerski, przedterminowo zakończy swoją misję dyplomatyczną w listopadzie 2026 roku. Dyplomata osobiście zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego z prośbą o skrócenie okresu sprawowania przez niego tej funkcji, na co szef MSZ wyraził zgodę.

Krzysztof Szczerski pełnił funkcję ambasadora przy ONZ od 2021 roku, a wcześniej kierował Kancelarią Prezydenta Polski oraz Biurem Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Andrzeja Dudy. Decyzja ta stanowi trzeci przypadek rezygnacji polskich dyplomatów najwyższego szczebla w ostatnim czasie: wcześniej o odejściu ze stanowisk poinformowali ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch oraz ambasador Polski w Rumunii Paweł Soloch.

Źródło: rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Maciej Wewura w serwisie społecznościowym X.

Polityczne „przepychanki” wokół Trybunału trwają już ponad 10 lat, a pierwszym, kto zaczął „dostosowywać” jego działalność do własnych potrzeb politycznych, był ten, kto obecnie najbardziej oburza się na to, co się dzieje. To właśnie partia „Prawo i Sprawiedliwość” jako pierwsza zaczęła to robić.

Sztab Generalny Wojska Polskiego usunął z platformy X wpis ostrzegający przed możliwą zewnętrzną manipulacją protestami społecznymi. Publikacja pojawiła się w kontekście napięć wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

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