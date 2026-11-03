Wyższy Sąd w Belgradzie w Serbii postanowił aresztować na 30 dni szefa Zarządu Policji Kryminalnej Marko Kričaka oraz szefa Służby Zwalczania Przestępczości Boško Sekulovicia. Są oni podejrzani o nadużycie stanowiska służbowego podczas śledztwa w sprawie zabójstwa w belgradzkiej restauracji „27” w maju, podaje Balkan Insight.

Podejrzenia naruszeń służbowych

Według Wyższej Prokuratury w Belgradzie Kričak i Sekulović mogli nienależycie wykonywać obowiązki służbowe w sprawie zabójstwa osoby oznaczonej inicjałami A.N. Według prokuratury ich działania w okresie od 12 maja do 3 czerwca wyrządziły szkodę i naruszyły prawa byłego szefa belgradzkiej policji Veselina Milicia.

Milić został zatrzymany 15 maja pod zarzutem pomocy sprawcy po zabójstwie oraz niezgłoszenia przestępstwa. W czerwcu prokuratura umorzyła część postępowania dotyczącą możliwej pomocy sprawcy po popełnieniu przestępstwa.

Prokuratura oświadczyła, że Sekulović przygotował zawiadomienie o przestępstwie, w którym wskazano Milicia, choć wiedział, że opuścił on restaurację przed zabójstwem. Według jej wersji Kričak ustnie zatwierdził złożenie tego zawiadomienia, znając jego treść.

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21 maja policja znalazła ciało w metalowej beczce zakopanej w pobliżu miasta Inđija. Pięć dni później potwierdzono, że było to ciało A.N. Media informowały, że zmarły był powiązany ze środowiskiem przestępczym.

Podejrzenie znęcania się

Kričak jest również podejrzany o znęcanie się i torturowanie N.L., którego uważano za zamieszanego w zabójstwo. Według prokuratury 16 maja wraz z niezidentyfikowanymi policjantami bił pokrzywdzonego otwartymi dłońmi i pięściami po głowie, zakładał mu na głowę kaptur, powodując duszenie, a także zdjął mu skarpetki i bił go pasem po podeszwach stóp oraz plecach.

Sąd zastosował środek zapobiegawczy ze względu na ryzyko wpływania przez podejrzanych na świadków. Wyższa Prokuratura w Belgradzie oświadczyła, że zaskarży tę decyzję i będzie wnioskować o uwzględnienie także ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa.

Kričak i Sekulović zostali zatrzymani w niedzielę, tydzień po wyborach parlamentarnych, w których Serbska Partia Postępowa straciła władzę po 14 latach rządów. Główny prokurator Belgradu Nenad Stefanović oświadczył, że zatrzymania nie są związane z procesem wyborczym ani wynikami wyborów.

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