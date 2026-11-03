塞尔维亚贝尔格莱德高等法院下令，将刑事警察局局长马尔科·克里恰克和打击犯罪部门负责人博什科·塞库洛维奇羁押30天。据Balkan Insight报道，两人涉嫌在调查5月贝尔格莱德“27”餐厅发生的一起谋杀案时滥用职权。

涉嫌违反公务规定

据贝尔格莱德高等检察院称，克里恰克和塞库洛维奇可能在涉及一名以A.N.缩写标识的人员被害案中未能恰当履行公务职责。检方认为，他们在5月12日至6月3日期间的行为造成了损害，并侵犯了贝尔格莱德前警察局长韦塞林·米利奇的权利。

米利奇于5月15日因涉嫌在谋杀案发生后协助犯罪人以及未报告犯罪而被拘留。6月，检方终止了涉及其可能在犯罪发生后协助犯罪人的部分程序。

检方表示，塞库洛维奇准备了一份刑事举报，其中涉及米利奇，尽管他知道米利奇在谋杀发生前已离开餐厅。根据检方的说法，克里恰克在知晓其内容的情况下口头批准提交这份举报。

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5月21日，警方在因吉亚镇附近发现一具被埋在金属桶中的尸体。五天后证实，这是A.N.的尸体。媒体报道称，死者与犯罪圈子有关联。

涉嫌虐待

克里恰克还涉嫌虐待和折磨N.L.，后者被认为与这起谋杀案有关。据检方称，5月16日，他与身份不明的警察一起，用手掌和拳头殴打受害者头部，给其头部套上头罩导致窒息，还脱掉其袜子并用皮带抽打其脚底和背部。

法院因嫌疑人可能影响证人的风险而采取了预防性措施。贝尔格莱德高等检察院表示，将对该决定提出上诉，并请求同时考虑再次实施刑事犯罪的风险。

克里恰克和塞库洛维奇于周日被拘留，距离议会选举仅一周。在此次选举中，塞尔维亚前进党在执政14年后失去权力。贝尔格莱德首席检察官内纳德·斯特凡诺维奇表示，这些拘留与选举进程或选举结果无关。

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