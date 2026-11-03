Суд у Сербії взяв під варту двох керівників поліції на 30 днів — Balkan Insight

Вищий суд у Белграді, Сербія, постановив взяти під варту на 30 днів керівника Управління кримінальної поліції Марко Крічaка та керівника Служби боротьби зі злочинністю Бошко Секуловича. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем під час розслідування вбивства в белградському ресторані «27» у травні, повідомляє Balkan Insight.

Підозри у службових порушеннях

За даними Вищої прокуратури Белграда, Крічак і Секулович могли неналежно виконати службові обов’язки у справі про вбивство людини, позначеної ініціалами А.Н. За версією прокуратури, їхні дії в період із 12 травня до 3 червня завдали шкоди та порушили права колишнього керівника поліції Белграда Веселіна Міліча.

Міліча затримали 15 травня за підозрою у сприянні злочинцю після вбивства та неповідомленні про злочин. У червні прокуратура закрила частину провадження, що стосувалася можливого сприяння злочинцю після скоєння злочину.

Прокуратура заявила, що Секулович підготував кримінальну заяву, у якій фігурував Міліч, хоча знав, що той залишив ресторан до вбивства. За її версією, Крічак усно погодив подання цієї заяви, знаючи її зміст.

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21 травня поліція виявила тіло в металевій бочці, закопаній неподалік міста Інджія. Через п’ять днів підтвердили, що це було тіло А.Н. Медіа повідомляли, що загиблий був пов’язаний зі злочинним середовищем.

Підозра у жорстокому поводженні

Крічака також підозрюють у жорстокому поводженні та катуванні Н.Л., якого вважали причетним до вбивства. За повідомленням прокуратури, 16 травня він разом із невстановленими поліцейськими бив потерпілого долонями й кулаками по голові, надягав йому на голову капюшон, спричиняючи задуху, а також знімав із нього шкарпетки та бив ременем по ступнях і спині.

Суд обрав запобіжний захід через ризик впливу підозрюваних на свідків. Вища прокуратура Белграда заявила, що оскаржить це рішення та проситиме взяти до уваги також ризик повторного вчинення кримінального правопорушення.

Крічака і Секуловича затримали в неділю, через тиждень після парламентських виборів, на яких Сербська прогресивна партія втратила владу після 14 років правління. Головний прокурор Белграда Ненад Стефанович заявив, що затримання не пов’язані з виборчим процесом або результатами виборів.

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