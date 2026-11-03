Высший суд в Белграде, Сербия, постановил заключить под стражу на 30 дней начальника Управления уголовной полиции Марко Кричака и руководителя Службы по борьбе с преступностью Бошко Секуловича. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением во время расследования убийства в белградском ресторане «27» в мае, сообщает Balkan Insight.

Подозрения в служебных нарушениях

По данным Высшей прокуратуры Белграда, Кричак и Секулович могли ненадлежащим образом исполнять служебные обязанности по делу об убийстве человека, обозначенного инициалами А.Н. По версии прокуратуры, их действия в период с 12 мая по 3 июня причинили вред и нарушили права бывшего главы полиции Белграда Веселина Милича.

Милич был задержан 15 мая по подозрению в содействии преступнику после убийства и несообщении о преступлении. В июне прокуратура закрыла часть производства, касавшуюся возможного содействия преступнику после совершения преступления.

Прокуратура заявила, что Секулович подготовил заявление о преступлении, в котором фигурировал Милич, хотя знал, что тот покинул ресторан до убийства. По ее версии, Кричак устно согласовал подачу этого заявления, зная его содержание.

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21 мая полиция обнаружила тело в металлической бочке, закопанной недалеко от города Инджия. Через пять дней было подтверждено, что это тело А.Н. СМИ сообщали, что погибший был связан с преступной средой.

Подозрение в жестоком обращении

Кричак также подозревается в жестоком обращении и пытках Н.Л., которого считали причастным к убийству. По сообщению прокуратуры, 16 мая он вместе с неустановленными полицейскими бил потерпевшего ладонями и кулаками по голове, надевал ему на голову капюшон, вызывая удушье, а также снимал с него носки и бил ремнем по ступням и спине.

Суд избрал меру пресечения из-за риска влияния подозреваемых на свидетелей. Высшая прокуратура Белграда заявила, что обжалует это решение и попросит также учесть риск повторного совершения уголовного правонарушения.

Кричак и Секулович были задержаны в воскресенье, через неделю после парламентских выборов, на которых Сербская прогрессивная партия потеряла власть после 14 лет правления. Главный прокурор Белграда Ненад Стефанович заявил, что задержания не связаны с избирательным процессом или результатами выборов.

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