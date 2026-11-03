Seria cyberataków zakłóciła działanie urządzeń chłodniczych w supermarketach w co najmniej dziewięciu krajach Europy. Problemy odnotowano w Belgii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii i Szwecji. Z powodu wzrostu temperatury w chłodziarkach i zamrażarkach sprzedawcy detaliczni byli zmuszeni wyrzucać żywność, poinformowało BBC News.

Temperatura sięgała 50 stopni

W niektórych sklepach temperatura w urządzeniach chłodniczych miała wzrastać do 50°C. Nikt dotąd nie przyznał się do odpowiedzialności za ataki. Komisja Europejska oświadczyła, że incydenty pokazują zdolność cyberataków do zakłócania funkcjonowania usług o kluczowym znaczeniu i wpływania na codzienne życie obywateli.

Europejski komisarz ds. rolnictwa i żywności Christophe Hansen oświadczył, że UE poważnie traktuje te przypadki, i ostrzegł przed możliwymi kolejnymi zakłóceniami. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier nie przypisał odpowiedzialności nikomu, ale podkreślił, że takie incydenty nie są odosobnione.

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Śledztwo i konsekwencje

W Belgii, gdzie dziesiątki sklepów odnotowały awarie urządzeń chłodniczych, federalna prokuratura wszczęła śledztwo. We Włoszech rząd Giorgii Meloni odbył spotkanie z szefami wywiadu. Krajowa Agencja Cyberbezpieczeństwa poinformowała o dotknięciu atakiem co najmniej czterech supermarketów Co-op na Sycylii i jednego przedsiębiorstwa w Toskanii.

Irlandzka Musgrave Group poinformowała o cyberincydencie w 13 sklepach SuperValu i rozpoczęciu odbudowy zapasów towarów chłodzonych i mrożonych. W Portugalii grupa Mosqueteiros powiązała incydenty w siedmiu sklepach Intermarché z cyberatakiem, który według wstępnej oceny mógł być wymierzony w zewnętrznego dostawcę usług zarządzającego systemami chłodniczymi. W Szwecji sieć ICA poinformowała o problemach w ograniczonej liczbie sklepów, nie potwierdzając cyberataku.

Trzy tygodnie temu odrębny cyberatak zakłócił działalność nawet 700 francuskich sklepów spożywczych; straty żywności oszacowano wówczas na dziesiątki milionów euro. Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wezwało sprzedawców detalicznych do aktualizacji oprogramowania systemów kontroli temperatury w chłodziarkach.

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