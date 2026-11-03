Серия кибератак нарушила работу холодильного оборудования супермаркетов как минимум в девяти странах Европы. Проблемы зафиксировали в Бельгии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Швеции. Из-за повышения температуры в холодильниках и морозильных камерах ритейлеры были вынуждены выбрасывать продукты, сообщает BBC News.

Температура достигала 50 градусов

В некоторых магазинах температура в холодильном оборудовании, по сообщениям, повышалась до 50°C. Ответственность за атаки пока никто на себя не взял. В Еврокомиссии заявили, что инциденты демонстрируют способность кибератак нарушать работу жизненно необходимых услуг и влиять на повседневную жизнь граждан.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил, что ЕС серьезно относится к этим случаям, и предупредил о возможных дальнейших сбоях. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье не стал возлагать ответственность на кого-либо, однако подчеркнул, что такие инциденты не являются единичными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование и последствия

В Бельгии, где неисправности холодильного оборудования зафиксировали десятки магазинов, федеральная прокуратура начала расследование. В Италии правительство Джорджи Мелони провело встречу с руководителями разведки. Национальное агентство кибербезопасности страны сообщило о поражении как минимум четырех супермаркетов Co-op на Сицилии и одного предприятия в Тоскане.

Ирландская Musgrave Group сообщила о киберинциденте в 13 магазинах SuperValu и начале восстановления запасов охлажденных и замороженных товаров. В Португалии группа Mosqueteiros связала инциденты в семи магазинах Intermarché с кибератакой, которая, по предварительной оценке, могла быть направлена против внешнего поставщика услуг по управлению холодильными системами. В Швеции сеть ICA сообщила о проблемах в ограниченном количестве магазинов, не подтвердив кибератаку.

Три недели назад отдельная кибератака нарушила работу до 700 французских продуктовых магазинов; потери продовольствия тогда оценивались в десятки миллионов евро. Британский Национальный центр кибербезопасности призвал ритейлеров обновить программное обеспечение систем контроля температуры холодильников.

Читай нас в