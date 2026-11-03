一系列网络攻击扰乱了欧洲至少九个国家超市制冷设备的运行。比利时、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和瑞典均记录到问题。由于冷藏柜和冷冻柜内温度升高，零售商被迫丢弃食品，BBC News报道。

温度达到50度

据报道，一些商店制冷设备内的温度升至50°C。目前尚无人宣称对这些攻击负责。欧盟委员会表示，这些事件表明网络攻击能够扰乱至关重要服务的运行，并影响公民的日常生活。

欧盟农业和食品委员克里斯托夫·汉森表示，欧盟严肃对待这些事件，并警告可能出现进一步的中断。欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶未将责任归咎于任何一方，但强调此类事件并非孤立个案。

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调查与后果

在比利时，数十家商店记录到制冷设备故障，联邦检察院已展开调查。在意大利，焦尔吉娅·梅洛尼政府与情报部门负责人举行了会议。该国国家网络安全局报告称，西西里岛至少四家Co-op超市和托斯卡纳一家企业受到影响。

爱尔兰Musgrave Group报告称，13家SuperValu门店发生网络事件，并开始恢复冷藏和冷冻商品库存。在葡萄牙，Mosqueteiros集团将七家Intermarché门店的事件与一次网络攻击联系起来；根据初步评估，该攻击可能针对一家管理制冷系统的外部服务供应商。在瑞典，ICA连锁店报告称数量有限的门店出现问题，但未确认发生网络攻击。

三周前，另一次网络攻击扰乱了多达700家法国食品杂货店的运营；当时食品损失估计达数千万欧元。英国国家网络安全中心呼吁零售商更新冰箱温度控制系统的软件。

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