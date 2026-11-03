W Polsce pięcioro europosłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zwróciło się z prośbą o pilne omówienie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego na forum Parlamentu Europejskiego. Jak informuje RMF24, wniosek do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) złożyli Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik i Jacek Ozdoba.

Wniosek o pilną debatę

Europosłowie PiS chcą, aby sytuacja w Polsce została rozpatrzona już na jutrzejszym posiedzeniu komisji. Jeśli będzie to niemożliwe, domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia LIBE.

W liście do kolegów, z którym zapoznała się dziennikarka RMF24, europosłowie PiS nazwali wydarzenia bezprecedensowymi od czasu upadku komunizmu. Działania polskich władz określili jako zamach stanu. Autorzy apelu domagają się także włączenia do dyskusji przedstawicieli prezydenta Karola Nawrockiego, niezależnych ekspertów prawa konstytucyjnego oraz komisarza europejskiego Michaela McGratha.

W liście wskazano, że LIBE wielokrotnie analizowała stan praworządności w Polsce i, zdaniem autorów, nie powinna unikać kontroli nad obecnymi wydarzeniami dlatego, że dotyczą one działań urzędującego rządu.

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Reakcja Koalicji Obywatelskiej

Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz oświadczył, że przedstawiciele jego formacji politycznej zabiorą głos na posiedzeniu LIBE, jeśli się odbędzie, i odpowiedzą na to, co nazwał manipulacjami i kłamstwami.

Inny eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, Andrzej Halicki, powiedział, że Europejska Partia Ludowa zareaguje na działania PiS. Przypuszczał, że PiS będzie próbował wykorzystywać komisje Parlamentu Europejskiego oraz możliwości związane ze składaniem rezolucji. Halicki stwierdził również, że przywrócenie pracy Trybunału Konstytucyjnego leży w interesie obywateli, ponieważ umożliwi rozpatrywanie oczekujących spraw i skarg.

Osobno Beata Szydło złożyła wniosek o nadzwyczajne posiedzenie komisji Parlamentu Europejskiego „Europejska Tarcza Demokracji” (EUDS).

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