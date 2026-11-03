PiS просить Європарламент обговорити Конституційний трибунал Польщі — RMF24

У Польщі п’ятеро євродепутатів від партії «Право і справедливість» (PiS) звернулися з проханням терміново обговорити ситуацію навколо Конституційного трибуналу на рівні Європарламенту. Як повідомляє RMF24, запит до Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) подали Маріуш Камінський, Йоахім Брудзінський, Ядвіга Вишневська, Мацей Вонсік і Яцек Оздоба.

Запит на термінові дебати

Депутати PiS хочуть, щоб ситуацію в Польщі розглянули вже на завтрашньому засіданні комітету. Якщо це буде неможливо, вони вимагають скликати позачергове засідання LIBE.

У листі до колег, з яким ознайомилася журналістка RMF24, євродепутати PiS назвали події безпрецедентними з часу падіння комунізму. Дії польської влади вони охарактеризували як державний переворот. Автори звернення також вимагають залучити до обговорення представників президента Кароля Навроцького, незалежних фахівців із конституційного права та єврокомісара Майкла Макграта.

У листі зазначено, що LIBE неодноразово аналізував стан верховенства права у Польщі й, на думку авторів, не повинен уникати контролю за нинішніми подіями через те, що вони стосуються дій чинного уряду.

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Реакція Коаліції громадянської

Євродепутат від «Коаліції громадянської» Міхал Ваврикевич заявив, що представники його політичної сили виступлять на засіданні LIBE, якщо його проведуть, і відповідатимуть на те, що він назвав маніпуляціями та брехнею.

Інший євродепутат від «Коаліції громадянської», Анджей Галіцький, сказав, що Європейська народна партія реагуватиме на дії PiS. Він припустив, що PiS намагатиметься використовувати комітети Європарламенту та можливості, пов’язані з поданням резолюцій. Галіцький також заявив, що відновлення роботи Конституційного трибуналу відповідає інтересам громадян, оскільки дасть змогу розглядати справи та скарги, що очікують розгляду.

Окремо Беата Шидло подала запит на позачергове засідання комітету Європарламенту «Європейський щит демократії» (EUDS).

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