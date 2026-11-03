В Польше пятеро депутатов Европарламента от партии «Право и справедливость» (PiS) обратились с просьбой срочно обсудить ситуацию вокруг Конституционного трибунала на уровне Европарламента. Как сообщает RMF24, запрос в Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) подали Мариуш Каминьский, Иоахим Брудзиньский, Ядвига Вишневская, Мацей Вонсик и Яцек Оздоба.

Запрос на срочные дебаты

Депутаты PiS хотят, чтобы ситуацию в Польше рассмотрели уже на завтрашнем заседании комитета. Если это будет невозможно, они требуют созвать внеочередное заседание LIBE.

В письме коллегам, с которым ознакомилась журналистка RMF24, евродепутаты PiS назвали события беспрецедентными со времени падения коммунизма. Действия польских властей они охарактеризовали как государственный переворот. Авторы обращения также требуют привлечь к обсуждению представителей президента Кароля Навроцкого, независимых специалистов по конституционному праву и еврокомиссара Майкла Макграта.

В письме отмечается, что LIBE неоднократно анализировал состояние верховенства права в Польше и, по мнению авторов, не должен избегать контроля за нынешними событиями из-за того, что они касаются действий действующего правительства.

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Реакция Гражданской коалиции

Евродепутат от «Гражданской коалиции» Михал Ваврыкевич заявил, что представители его политической силы выступят на заседании LIBE, если оно состоится, и ответят на то, что он назвал манипуляциями и ложью.

Другой евродепутат от «Гражданской коалиции» Анджей Галицкий заявил, что Европейская народная партия отреагирует на действия PiS. Он предположил, что PiS будет пытаться использовать комитеты Европарламента и возможности, связанные с подачей резолюций. Галицкий также заявил, что восстановление работы Конституционного трибунала отвечает интересам граждан, поскольку позволит рассматривать ожидающие рассмотрения дела и жалобы.

Отдельно Беата Шидло подала запрос о внеочередном заседании комитета Европарламента «Европейский щит демократии» (EUDS).

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