在波兰，来自法律与公正党（PiS）的五名欧洲议会议员请求在欧洲议会层面紧急讨论围绕宪法法庭的局势。根据RMF24的报道，向公民自由、司法和内政委员会（LIBE）提交请求的是马柳什·卡明斯基、约阿希姆·布鲁津斯基、雅德维加·维希涅夫斯卡、马切伊·翁西克和雅采克·奥兹多巴。

请求紧急辩论

PiS议员希望波兰局势最早能在明天的委员会会议上得到审议。如果这无法实现，他们要求召开LIBE特别会议。

在RMF24记者看到的一封致同僚的信中，PiS欧洲议会议员称，这些事件是自共产主义垮台以来前所未有的。他们将波兰当局的行为定性为政变。呼吁的作者还要求让总统卡罗尔·纳夫罗茨基的代表、独立宪法法律专家以及欧盟委员会委员迈克尔·麦格拉思参与讨论。

信中指出，LIBE曾多次分析波兰的法治状况，作者认为，委员会不应因当前事件涉及现任政府的行为而回避对其进行监督。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公民联盟的回应

公民联盟欧洲议会议员米哈乌·瓦夫雷基维奇表示，如果LIBE会议举行，其政治力量的代表将在会上发言，并回应他所称的操纵和谎言。

另一名公民联盟欧洲议会议员安杰伊·哈利茨基表示，欧洲人民党将对PiS的行动作出回应。他认为，PiS将试图利用欧洲议会的委员会以及与提交决议有关的机会。哈利茨基还表示，恢复宪法法庭的工作符合公民利益，因为这将能够审理等待处理的案件和申诉。

此外，贝娅塔·希德沃提交了召开欧洲议会“欧洲民主盾牌”（EUDS）委员会特别会议的请求。

关注我们在