W Polsce trwają przygotowania do produkcji ukraińskich samobieżnych dział artyleryjskich „Bogdan”

Polskie firmy PK MIL i SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne nawiązały współpracę w celu przygotowania się do uruchomienia produkcji ukraińskich samobieżnych zestawów artyleryjskich „Bogdana” kalibru 155 mm. Projekt przewiduje nie tylko produkcję systemów artyleryjskich, ale także organizację ich konserwacji i napraw.

Porozumienie o współpracy między PK MIL a SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne zostało podpisane 11 września 2026 roku podczas XXXIV Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego MSPO. Wydarzenie odbyło się w polskim mieście Kielce.

Jako jeden z kluczowych obszarów współpracy określono zaangażowanie obu firm w produkcję ukraińskiej samobieżnej haubicy kalibru 155 mm „Bogdana”.

Zgodnie ze wstępnym podziałem obowiązków firma PK MIL będzie odpowiedzialna za część artyleryjską projektu. Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne zapewni wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania specjalistycznej techniki samochodowej, montażu systemów artyleryjskich na podwoziach oraz dostosowywania platform transportowych do potrzeb wojska.

Prezes zarządu PK MIL Marek Ważeha podkreślił, że współpracę traktują jako projekt długoterminowy.

„Od samego początku traktujemy nasze partnerstwo jako długoterminowy projekt, który będzie obejmował nie tylko produkcję sprzętu, ale także wdrażanie rozwiązań w zakresie jego konserwacji, napraw i dalszego wsparcia eksploatacyjnego bezpośrednio w miejscu użytkowania” – poinformował Marek Ważeha.

Aby zwiększyć wielkość produkcji, ukraińscy producenci opracowali już kilka modyfikacji „Bogdany”, które montuje się na różnych typach podwozi kołowych.

Nowe polskie przedsiębiorstwo planuje specjalizować się w produkcji dwóch typów systemów artyleryjskich:

samobieżnych haubic „Bogdana” kalibru 155 mm;

holowanych systemów artyleryjskich „Bogdana-BG”.

Umieszczenie produkcji ukraińskiej techniki artyleryjskiej w Polsce ma zwiększyć możliwości produkcyjne i stworzyć warunki do wejścia „Bogdany” na rynek międzynarodowy.

W szczególności wśród potencjalnych kierunków sprzedaży rozważa się dostawy haubic do polskich odbiorców oraz do innych krajów Europy.

W ten sposób partnerstwo między PK MIL a firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne ma stać się podstawą do uruchomienia produkcji ukraińskich systemów artyleryjskich poza granicami Ukrainy oraz rozwoju ich wsparcia technicznego.

Informację tę podaje serwis „Militarny”.

Wcześniej Zakład Ciężkiej Budowy Maszyn w Kramatorsku podał aktualną cenę ukraińskiej 155-mm samobieżnej i holowanej haubicy „Bogdana”.Zakład ciężkiej budowy maszyn w Kramatorsku podał aktualną cenę ukraińskiej 155-milimetrowej samobieżnej i holowanej haubicy „Bogdana”.

Artylerzyści z 50. oddzielnej brygady artyleryjskiej przy pomocy samobieżnej artylerii „Bogdana” zniszczyli magazyn paliw i smarów rosyjskich wojsk, który został urządzony w pomieszczeniach dawnej farmy.

Czytaj nas na