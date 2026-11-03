波兰正准备生产乌克兰的“博格丹”自行火炮

波兰企业PK MIL与SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne建立了合作伙伴关系，为启动乌克兰155毫米口径“博格丹”轮式自行火炮的生产做准备。 该项目不仅包括火炮系统的制造，还涵盖其维护和维修服务。

PK MIL与SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne于2026年9月11日在第34届MSPO国际国防工业展览会上签署了谅解备忘录。该活动在波兰凯尔采市举行。

双方将参与乌克兰155毫米“博格丹”自行榴弹炮的生产确定为合作的关键方向之一。

根据初步职责分工，PK MIL将负责该项目的火炮部分。 SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne公司将在专用车辆的研发、火炮系统底盘安装以及运输平台适应军事需求等方面提供专家支持。

PK MIL董事会主席马雷克·瓦热哈强调，双方将此次合作视为一项长期项目。

“从一开始，我们就将此次合作视为一项长期项目，其内容不仅包括装备的生产，还包括在实际使用地点直接实施维护、修理及后续运营支持的解决方案，”马雷克·瓦热哈表示。

为扩大产量，乌克兰制造商已开发出多种“博格丹”改型，可安装在不同类型的轮式底盘上。

这家新的波兰企业计划专注于生产两种类型的火炮系统：

155毫米口径的“博格丹”自行榴弹炮；

“博格丹-BG”牵引式火炮系统。

将乌克兰火炮装备的生产转移至波兰，旨在提升生产能力，并为“博格丹”进军国际市场创造条件。

具体而言，潜在的销售方向包括向波兰客户及其他欧洲国家供应榴弹炮。

因此，PK MIL与SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne之间的合作，将成为在乌克兰境外开展乌克兰火炮系统生产及发展其技术支持的基础。

据“Militarny”报道。

此前，克拉马托尔斯克重型机床制造厂公布了乌克兰155毫米“博格丹”自行和牵引式榴弹炮的最新价格。克拉马托尔斯克重型机床制造厂公布了乌克兰155毫米“博格丹”自行和牵引榴弹炮的最新价格。

第50独立炮兵旅的炮兵借助“博格丹”自行火炮，摧毁了俄军设在前农场建筑内的燃料和润滑油仓库。

关注我们在