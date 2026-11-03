英国将把对英联邦国家的双边援助从2024—2025年的5.46亿英镑削减至2028—2029年的1.31亿英镑。其中，6800万英镑计划用于尼日利亚，其他国家将仅剩6300万英镑，《卫报》报道。

项目削减

据该报报道，削减发生在英国国际援助预算整体缩减的背景下。伦敦正在减少对其认为快速发展且处于中等收入水平国家的支持，包括印度和安提瓜。同时，削减也将影响仍属于最不发达国家且债务负担沉重的国家。

对塞拉利昂的援助将从2024—2025年的近3000万英镑降至2028—2029年的500万英镑。英国和塞拉利昂将于下周在土耳其举行的COP31峰会上，共同组织有关适应气候危机影响谈判的一个议题方向。

对卢旺达的资金也计划在同期从近3000万英镑削减至500万英镑。对坦桑尼亚的援助预计将从2025—2026年的6000万英镑降至2028—2029年的500万英镑。根据所引数据，加勒比发展团队的预算将从2025—2026年的超过9800万英镑削减至2026—2027年的4500万英镑。

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自然保护资金

专家评估认为，对自然保护资金的减少尤为明显。至少26个英联邦国家不再能够申请达尔文倡议的资助。该倡议是一项历史悠久的自然保护支持计划，年度预算约为4000万英镑。

Campaign for Nature代表阿德里安·加根表示，生物多样性丰富的国家面临大幅削减支持，其中许多国家同时贫困水平较高。他还指出，英国没有向本周在国王参与下推出的英联邦自然倡议提供资金。

英联邦政府首脑会议本周正在安提瓜举行。英国外交、英联邦和发展事务部被要求就所引数据发表评论。

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