Великобритания сократит двустороннюю помощь странам Содружества с £546 млн в 2024–2025 годах до £131 млн в 2028–2029 годах. Из этой суммы £68 млн запланировано для Нигерии, поэтому для других государств останется £63 млн, сообщает The Guardian.

Сокращение программ

По данным издания, сокращения происходят на фоне общего уменьшения британского бюджета международной помощи. Лондон сокращает поддержку государств, которые считает быстро развивающимися и имеющими средний уровень дохода, в частности Индии и Антигуа. В то же время сокращения коснутся и стран, которые остаются среди наименее развитых и имеют значительное долговое бремя.

Помощь Сьерра-Леоне должна сократиться почти с £30 млн в 2024–2025 годах до £5 млн в 2028–2029 годах. Великобритания и Сьерра-Леоне на следующей неделе будут сопредседателями одного из направлений переговоров по адаптации к последствиям климатического кризиса на саммите COP31 в Турции.

Финансирование для Руанды также планируют сократить почти с £30 млн до £5 млн за тот же период. Помощь Танзании должна снизиться с £60 млн в 2025–2026 годах до £5 млн в 2028–2029 годах. Бюджет Карибской команды развития, согласно приведенным данным, сократят с более чем £98 млн в 2025–2026 годах до £45 млн в 2026–2027 годах.

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Финансирование охраны природы

По оценке экспертов, особенно ощутимым является сокращение средств на защиту природы. По меньшей мере 26 государств Содружества больше не могут подавать заявки на финансирование Darwin Initiative — давней программы поддержки охраны природы с годовым бюджетом около £40 млн.

Представитель Campaign for Nature Адриан Гаган заявил, что страны с высоким биоразнообразием, многие из которых одновременно имеют высокий уровень бедности, сталкиваются с существенным сокращением поддержки. Он также обратил внимание, что Великобритания не внесла финансовый вклад в Commonwealth Nature Initiative, представленную на этой неделе с участием короля.

Саммит глав правительств Содружества проходит на этой неделе в Антигуа. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании попросили прокомментировать приведенные данные.

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