Wielka Brytania zmniejszy dwustronną pomoc dla krajów Wspólnoty Narodów z 546 mln funtów w latach 2024–2025 do 131 mln funtów w latach 2028–2029. Z tej kwoty 68 mln funtów zaplanowano dla Nigerii, więc dla pozostałych państw pozostaną 63 mln funtów, informuje The Guardian.

Cięcia programów

Według publikacji cięcia następują w związku z ogólnym zmniejszeniem brytyjskiego budżetu pomocy międzynarodowej. Londyn ogranicza wsparcie dla państw, które uważa za szybko rozwijające się i osiągające średni poziom dochodów, w tym Indii i Antigui. Jednocześnie cięcia dotkną również krajów, które pozostają wśród najsłabiej rozwiniętych i mają znaczne obciążenie długiem.

Pomoc dla Sierra Leone ma zmniejszyć się z prawie 30 mln funtów w latach 2024–2025 do 5 mln funtów w latach 2028–2029. Wielka Brytania i Sierra Leone będą w przyszłym tygodniu współorganizatorami jednego z nurtów negocjacji dotyczących dostosowania do skutków kryzysu klimatycznego na szczycie COP31 w Turcji.

Finansowanie dla Rwandy również ma zostać zmniejszone z prawie 30 mln funtów do 5 mln funtów w tym samym okresie. Pomoc dla Tanzanii ma spaść z 60 mln funtów w latach 2025–2026 do 5 mln funtów w latach 2028–2029. Budżet karaibskiego zespołu ds. rozwoju, według przytoczonych danych, zostanie zmniejszony z ponad 98 mln funtów w latach 2025–2026 do 45 mln funtów w latach 2026–2027.

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Finansowanie ochrony przyrody

Według ekspertów szczególnie odczuwalne jest zmniejszenie środków na ochronę przyrody. Co najmniej 26 państw Wspólnoty Narodów nie może już ubiegać się o finansowanie z Darwin Initiative, wieloletniego programu wsparcia ochrony przyrody z rocznym budżetem wynoszącym około 40 mln funtów.

Przedstawiciel Campaign for Nature Adrian Gagan oświadczył, że kraje o dużej różnorodności biologicznej, z których wiele jednocześnie ma wysoki poziom ubóstwa, stoją w obliczu istotnego ograniczenia wsparcia. Zwrócił również uwagę, że Wielka Brytania nie wniosła wkładu finansowego do Commonwealth Nature Initiative, zaprezentowanej w tym tygodniu z udziałem króla.

Szczyt szefów rządów Wspólnoty Narodów odbywa się w tym tygodniu na Antigui. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju poproszono o komentarz do przytoczonych danych.

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