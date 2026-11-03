В Польше готовятся к производству украинских САУ «Богдана»

Польские компании PK MIL и SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne заключили партнерское соглашение с целью подготовки к запуску производства украинских колесных самоходных артиллерийских установок «Богдана» калибра 155 мм. Проект предусматривает не только изготовление артиллерийских систем, но и организацию их технического обслуживания и ремонта.

Меморандум о взаимопонимании между PK MIL и SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne был подписан 11 сентября 2026 года в ходе XXXIV Международной выставки оборонной промышленности MSPO. Мероприятие проходило в польском городе Кельце.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стало привлечение обеих компаний к производству украинской 155-мм самоходной гаубицы «Богдана».

Согласно предварительному распределению обязанностей, PK MIL будет отвечать за артиллерийскую часть проекта. Компания SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne будет оказывать экспертную поддержку в разработке специализированной автомобильной техники, установке артиллерийских систем на шасси и адаптации транспортных платформ к потребностям военных.

Председатель правления PK MIL Марек Важеха подчеркнул, что сотрудничество рассматривается как долгосрочный проект.

«С самого начала мы рассматриваем наше партнерство как долгосрочный проект, который будет предусматривать не только производство техники, но и внедрение решений для её технического обслуживания, ремонта и дальнейшей эксплуатационной поддержки непосредственно по месту использования», — сообщил Марек Важеха.

Для увеличения объемов выпуска украинские производители уже разработали несколько модификаций «Богданы», которые устанавливаются на различные типы колесных шасси.

Новое польское предприятие планирует специализироваться на производстве двух типов артиллерийских систем:

самоходных гаубиц «Богдана» калибра 155 мм;

буксируемых артиллерийских систем «Богдана-БГ».

Размещение производства украинской артиллерийской техники в Польше должно увеличить производственные возможности и создать условия для выхода «Богданы» на международный рынок.

В частности, среди потенциальных направлений сбыта рассматриваются поставки гаубиц польским заказчикам и в другие страны Европы.

Таким образом, партнерство PK MIL и SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne должно стать основой для развертывания производства украинских артиллерийских систем за пределами Украины и развития их технической поддержки.

Об этом сообщает «Милитарный».

Ранее Краматорский завод тяжелого станкостроения обнародовал актуальную стоимость украинской 155-мм самоходной и буксируемой гаубицы «Богдана».Краматорский завод тяжелого станкостроения обнародовал актуальную стоимость украинской 155-мм самоходной и буксируемой гаубицы «Богдана».

Артиллеристы 50-й отдельной артиллерийской бригады с помощью САУ «Богдана» уничтожили склад горюче-смазочных материалов российских войск, который те обустроили в помещениях бывшей фермы.

Читай нас в