11月3日，法国中学生和大学生封锁了数十所学校和高等教育机构，要求修缮破败的教育设施、减少班级学生人数，并在高校增加名额。在工会准备举行全国性罢工之际，抗议活动在巴黎、雷恩、里昂和其他城市举行。

据当局数据，法国3,700所高中中有48所被封锁，184所高等教育机构中有51所的运作受到干扰。学生组织USL表示，有500所学校被封锁，并抱怨警方在教育机构附近采取了强硬行动。

游行与校园封锁

数千名学生走上巴黎及其他几个城市的街头游行。在雷恩，约30名学生封锁了布雷基尼高中，这是该国最大的中等教育机构之一。在里尔大学，约40名学生用自行车和垃圾箱封锁校园，导致课程被取消。

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教育部长爱德华·热弗雷谴责了封锁行动，称学生应当学习并为考试做准备。他还表示，一些教育机构工作人员再次遭到暴力对待。

对教育资金的要求

上周，法国政府提出措施回应学生的部分诉求，包括替换大学录取平台Parcoursup，该平台此前因透明度不足而受到批评。与此同时，学生认为这些提议不足，并要求投入100亿欧元。

正如《印度教徒报》报道，学校抗议运动于9月出现，并成为反对物价上涨和公共服务水平不足的更广泛抗议活动的一部分。当局还报告称，三名未成年人因与10月抗议期间发生的南特一所学校火灾有关而被拘留。

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