3 ноября школьники и студенты во Франции заблокировали десятки школ и учреждений высшего образования, требуя ремонта запущенных учебных заведений, сокращения числа учащихся в классах и создания дополнительных мест в вузах. Акции прошли в Париже, Ренне, Лионе и других городах на фоне подготовки профсоюзов к общенациональной забастовке.

По данным властей, были заблокированы 48 из 3 700 французских лицеев, а работа 51 из 184 учреждений высшего образования была нарушена. Студенческий союз USL заявил, что были заблокированы 500 школ, и пожаловался на жесткие действия полиции у учебных заведений.

Марши и блокирование кампусов

Тысячи студентов прошли по улицам Парижа и нескольких других городов. В Ренне около 30 школьников заблокировали лицей Брекиньи, одно из крупнейших учреждений среднего образования в стране. В Университете Лилля около 40 студентов перекрыли кампус велосипедами и мусорными контейнерами, из-за чего занятия отменили.

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Министр образования Эдуар Жеффре осудил блокирования, заявив, что школьники должны учиться и готовиться к экзаменам. Он также сообщил, что некоторые работники учебных заведений вновь подверглись насилию.

Требования о финансировании образования

На прошлой неделе французское правительство представило меры в ответ на часть требований студентов, в том числе замену платформы поступления в университеты Parcoursup, которую критиковали за недостаточную прозрачность. В то же время студенты считают эти предложения недостаточными и требуют инвестиций в размере 10 млрд евро.

Как сообщает The Hindu, школьное протестное движение возникло в сентябре и стало частью более широких выступлений против роста цен и ненадлежащего уровня государственных услуг. Власти также сообщили о задержании трех несовершеннолетних в связи с пожаром в школе Нанта в октябре, произошедшим на фоне протестов.

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