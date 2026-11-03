3 listopada uczniowie i studenci we Francji zablokowali dziesiątki szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, domagając się remontów zaniedbanych placówek edukacyjnych, zmniejszenia liczby uczniów w klasach oraz utworzenia dodatkowych miejsc na uczelniach. Akcje odbyły się w Paryżu, Rennes, Lyonie i innych miastach w czasie przygotowań związków zawodowych do ogólnokrajowego strajku.

Według władz zablokowano 48 z 3 700 francuskich liceów, a działalność 51 ze 184 instytucji szkolnictwa wyższego została zakłócona. Studencki związek USL oświadczył, że zablokowano 500 szkół, i poskarżył się na brutalne działania policji w pobliżu placówek edukacyjnych.

Marsze i blokady kampusów

Tysiące studentów przeszło ulicami Paryża i kilku innych miast. W Rennes około 30 uczniów zablokowało liceum Bréquigny, jedną z największych placówek szkolnictwa średniego w kraju. Na Uniwersytecie w Lille około 40 studentów zablokowało kampus rowerami i kontenerami na śmieci, przez co zajęcia odwołano.

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Minister edukacji Édouard Geffray potępił blokady, stwierdzając, że uczniowie powinni się uczyć i przygotowywać do egzaminów. Poinformował również, że niektórzy pracownicy placówek edukacyjnych ponownie padli ofiarą przemocy.

Żądania dotyczące finansowania edukacji

W ubiegłym tygodniu francuski rząd przedstawił działania w odpowiedzi na część żądań studentów, w tym zastąpienie platformy rekrutacyjnej na studia Parcoursup, krytykowanej za niewystarczającą przejrzystość. Jednocześnie studenci uważają te propozycje za niewystarczające i domagają się inwestycji w wysokości 10 mld euro.

Jak informuje The Hindu, szkolny ruch protestacyjny powstał we wrześniu i stał się częścią szerszych wystąpień przeciwko rosnącym cenom i niewłaściwemu poziomowi usług publicznych. Władze poinformowały również o zatrzymaniu trzech nieletnich w związku z pożarem w szkole w Nantes w październiku, do którego doszło na tle protestów.

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