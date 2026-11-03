Prezydent Argentyny Javier Milei i premier Hiszpanii Pedro Sánchez wezmą udział 4–5 listopada w Szczycie Iberoamerykańskim w Madrycie. Argentyński prezydent ma przybyć do Hiszpanii wieczorem 3 listopada i wraz z Sánchezem uczestniczyć w ceremonii otwarcia, sesjach plenarnych oraz oficjalnym wspólnym zdjęciu — podaje Buenos Aires Times.

Nie zaplanowano spotkania dwustronnego

Źródła dyplomatyczne potwierdziły agencji Noticias Argentinas, że nie zaplanowano odrębnego dwustronnego spotkania Mileia i Sáncheza. Jednocześnie obaj politycy będą uczestniczyć we wspólnych oficjalnych wydarzeniach w obliczu napiętych relacji między nimi.

Podczas poprzedniej wizyty w Madrycie Milei nazwał Sáncheza dyktatorem. Przed szczytem hiszpański premier oświadczył na forum politycznym w Barcelonie, że Hiszpanią rządzi się z samej Hiszpanii, a nie z Waszyngtonu, Tel Awiwu, Moskwy czy Buenos Aires.

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Wybory i agenda

Wypowiedź Sáncheza padła podczas kampanii wyborczej przed wyborami powszechnymi w Hiszpanii, zaplanowanymi na 29 listopada. Powiedział także, że to, co nazwał ultraprawicową międzynarodówką, tworzy sojusze, aby osłabić Europę od wewnątrz.

Milei uda się do Hiszpanii wraz z szefową administracji prezydenta Kariną Milei i ministrem spraw zagranicznych Pablem Quirno. Według Noticias Argentinas argentyńska delegacja planuje kontakty z przedstawicielami rządu Hiszpanii oraz promowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia więzi Argentyny z Europą. Na szczycie będą omawiane współpraca gospodarcza, zrównoważony rozwój i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

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