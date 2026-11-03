Президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Испании Педро Санчес 4–5 ноября примут участие в Иберо-американском саммите в Мадриде. Аргентинский президент должен прибыть в Испанию вечером 3 ноября и вместе с Санчесом посетить церемонию открытия, пленарные заседания и официальное групповое фотографирование, сообщает Buenos Aires Times.

Двусторонняя встреча не запланирована

Дипломатические источники подтвердили агентству Noticias Argentinas, что отдельная двусторонняя встреча Милея и Санчеса не запланирована. В то же время оба политика будут присутствовать на совместных официальных мероприятиях на фоне напряжённых отношений между ними.

Во время предыдущего визита в Мадрид Милей назвал Санчеса диктатором. Накануне саммита испанский премьер на политическом форуме в Барселоне заявил, что Испанией управляют из самой Испании, а не из Вашингтона, Тель-Авива, Москвы или Буэнос-Айреса.

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Выборы и повестка дня

Заявление Санчеса прозвучало во время избирательной кампании перед всеобщими выборами в Испании, запланированными на 29 ноября. Он также заявил, что то, что он назвал ультраправым интернационалом, формирует союзы для ослабления Европы изнутри.

Милей отправится в Испанию вместе с главой администрации президента Кариной Милей и министром иностранных дел Пабло Кирно. По данным Noticias Argentinas, аргентинская делегация планирует контакты с представителями правительства Испании и продвижение инициатив по укреплению связей Аргентины с Европой. На саммите будут обсуждаться экономическое сотрудничество, устойчивое развитие и вызовы, связанные с искусственным интеллектом.

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