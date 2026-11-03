阿根廷总统哈维尔·米莱和西班牙首相佩德罗·桑切斯将于11月4日至5日参加在马德里举行的伊比利亚美洲峰会。阿根廷总统预计将于11月3日晚抵达西班牙，并与桑切斯共同出席开幕式、全体会议和官方合影，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

未安排双边会晤

外交消息人士向Noticias Argentinas证实，未安排米莱和桑切斯举行单独的双边会晤。与此同时，在两人关系紧张的背景下，两位政治人物都将出席共同的官方活动。

在此前访问马德里期间，米莱称桑切斯为独裁者。峰会前夕，这位西班牙首相在巴塞罗那的一个政治论坛上表示，西班牙由西班牙自己治理，而不是由华盛顿、特拉维夫、莫斯科或布宜诺斯艾利斯治理。

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选举与议程

桑切斯的这番表态是在西班牙11月29日举行的全国大选前的竞选期间作出的。他还表示，他所称的极右翼国际组织正在结成联盟，以从内部削弱欧洲。

米莱将与总统府办公厅主任卡琳娜·米莱和外交部长巴勃罗·基尔诺一同前往西班牙。据Noticias Argentinas报道，阿根廷代表团计划与西班牙政府代表接触，并推动加强阿根廷与欧洲联系的倡议。峰会将讨论经济合作、可持续发展以及与人工智能相关的挑战。

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