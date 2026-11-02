Постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Кшиштоф Щерский досрочно завершает свою дипломатическую миссию в ноябре 2026 года. Дипломат лично обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой сократить срок его пребывания в должности, которую глава МИД удовлетворил.

Кшиштоф Щерский занимал должность посла при ООН с 2021 года, а до этого возглавлял Кабинет президента Польши и Управление международной политики в канцелярии Анджея Дуды. Это решение стало третьим случаем отставки польских дипломатов высшего ранга за последнее время: ранее о уходе с должностей сообщили посол Польши в Китае Якуб Кумох и посол Польши в Румынии Павел Солох.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюра в соцсети X.

Политическая «толканина» вокруг Трибунала продолжается уже более 10 лет, и первым начал «подстраивать» его работу под свои политические нужды тот, кто сейчас больше всех возмущается происходящим. Именно партия «Право и справедливость» первой начала это делать.

Генеральный штаб Вооружённых сил Польши удалил с платформы X пост с предупреждением о возможном внешнем манипулировании общественными протестами. Публикация появилась на фоне напряжённости вокруг Конституционного трибунала Польши.

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