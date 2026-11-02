Zmiany klimatyczne grożą wyginięciem białych trufli w Europie

Globalne ocieplenie, długotrwałe susze i upały powodują spadek zbiorów białych trufli we Włoszech i Chorwacji. Z powodu braku wilgoci grzyby stają się mniejsze, a ich zbieranie staje się trudniejsze.

Prezes Narodowego Centrum Badań nad Truflami we Włoszech, Antonio De Giacomo, zauważa, że popyt na ten przysmak znacznie przewyższa podaż. Na Międzynarodowych Targach Białych Trufli w Albie ceny w tym roku wzrosły o 20–30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Również w Chorwacji odnotowuje się spadek plonów. Według szacunków lokalnych zbieraczy i naukowców w ciągu ostatnich siedmiu–ośmiu lat wielkość zbiorów zmniejszyła się o około 30%, a obszar występowania grzybów kurczy się.

Cena kilograma najdroższych białych trufli może już sięgać 4000 euro.

Aby zachować ten przysmak, naukowcy i władze lokalne testują sztuczne nawadnianie, badają mikroorganizmy glebowe oraz rozszerzają programy odbudowy lasów. Planują również tworzyć specjalne obszary do uprawy trufli.

Źródło: Phys.org

Fale upałów i pożary lasów zwiększają ryzyko nieodwracalnych zmian w regionach wiecznej zmarzliny, co może spowodować wzrost emisji dwutlenku węgla i metanu. O tym w wywiadzie dla The Guardian opowiedział profesor Uniwersytetu Sztokholmskiego Gustaf Hugelius, który bada topnienie tundry i torfowisk.

W wyniku ocieplenia Arktyki niedźwiedzie polarne coraz częściej zarażają się wirusami, bakteriami i pasożytami. Jeszcze zaledwie 30 lat temu problemy te występowały znacznie rzadziej niż obecnie.

Światowa Organizacja Meteorologiczna ONZ ogłosiła czerwony poziom zagrożenia w związku z globalnym ociepleniem.

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