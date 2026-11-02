Sąd w Oslo nie przedłużył aresztu Mariusa Borga Høiby'ego — Der Spiegel

Sąd w Oslo w Norwegii postanowił nie przedłużać tymczasowego aresztowania Mariusa Borga Høiby'ego, najstarszego syna norweskiej królowej Mette-Marit. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na zgodne doniesienia mediów.

Według norweskiego nadawcy NRK prokuratura natychmiast zaskarżyła tę decyzję i poprosiła o nadanie apelacji skutku wstrzymującego. Dlatego w chwili publikacji nie było jasne, czy 29-letni Høiby zostanie zwolniony i kiedy dokładnie mogłoby to nastąpić.

Pozbawienie wolności

Høiby przebywa w areszcie od lutego, a wcześniej ten środek zapobiegawczy był regularnie przedłużany o cztery tygodnie. Od lata odbywa tymczasowe aresztowanie z elektroniczną bransoletą w posiadłości Skaugum wraz z matką i ojczymem, królem Haakonem VIII.

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Wyrok i odwołanie

W czerwcu Høiby został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Podczas procesu rozpatrzono 40 zarzutów. Najpoważniejsze z nich dotyczyły domniemanych gwałtów według norweskiego prawa: w sprawie występowały cztery kobiety, które, według prokuratury, miał rzekomo filmować podczas snu. Høiby został uniewinniony od dwóch takich zarzutów, a sam zaprzeczał zarzucanym czynom.

Høiby planuje odwołać się od wyroku, a postępowanie apelacyjne może rozpocząć się w przyszłym roku. Prokuratura nalega na dalsze przetrzymywanie go w areszcie, powołując się na ryzyko ponownego popełnienia przestępstw.

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