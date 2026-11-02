Суд в Осло не продлил арест Мариуса Борга Хёйби — Der Spiegel

Суд в Осло, Норвегия, решил не продлевать предварительное заключение Мариуса Борга Хёйби, старшего сына норвежской королевы Метте-Марит. Об этом со ссылкой на согласованные сообщения СМИ пишет Der Spiegel.

По данным норвежского телеканала NRK, прокуратура сразу же обжаловала это решение и попросила придать апелляции приостанавливающее действие. Поэтому на момент публикации было неясно, освободят ли 29-летнего Хёйби и когда именно это может произойти.

Содержание под стражей

Хёйби находится под стражей с февраля, а ранее эта мера пресечения регулярно продлевалась на четыре недели. С лета он отбывает предварительное заключение с электронным браслетом в поместье Скаугум вместе с матерью и отчимом, королём Хоконом VIII.

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Приговор и обжалование

В июне Хёйби приговорили к четырём годам лишения свободы. В ходе процесса были рассмотрены 40 пунктов обвинения. Наиболее серьёзные из них касались предполагаемых изнасилований по норвежскому законодательству: в деле фигурировали четыре женщины, которых, по версии обвинения, он якобы снимал на видео во время сна. По двум таким обвинениям Хёйби был оправдан, а сами инкриминируемые действия он отрицал.

Хёйби планирует обжаловать приговор, а рассмотрение апелляции может начаться в следующем году. Прокуратура настаивает на его дальнейшем содержании под стражей, ссылаясь на риск повторного совершения правонарушений.

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