Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zamierza zaproponować swojej partii kandydaturę kobiety na stanowisko następnego prezydenta federalnego. Poinformował o tym na spotkaniu przewodniczących okręgowych struktur Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, jak przekazali uczestnicy spotkania Der Spiegelowi.

Kandydatka z politycznego centrum

Według uczestników spotkania Merz planuje zaproponować partii wspólną kandydaturę — kobiety z politycznego centrum. Podkreślił, że podjął decyzję: następną głową państwa powinna zostać kobieta.

Kanclerz chce również zaproponować kandydaturę w taki sposób, aby już w pierwszej turze głosowania Zgromadzenia Federalnego uzyskała ona szeroką większość. Według publikacji Merz poinformował o zamiarze przedstawienia propozycji w przyszłym tygodniu.

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Konsultacje z partiami

Wcześniej w otoczeniu kanclerza oświadczano, że CDU ubiega się o możliwość zgłoszenia własnego kandydata lub kandydatki. Jednocześnie w CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec jest wielu zwolenników kandydatury polityczki CSU i przewodniczącej Landtagu Bawarii Ilse Aigner. Wśród nich jest przewodniczący frakcji parlamentarnej SPD Matthias Miersch.

Przed posiedzeniem prezydium CDU w najbliższy poniedziałek Merz planuje przeprowadzić konsultacje z szefami regionalnych struktur partii, premierami krajów związkowych oraz członkami prezydiów CDU i CSU. Po posiedzeniu organów kierowniczych CDU rozmowy mają zostać rozszerzone na partnera koalicyjnego — SPD. Merz zamierza także porozmawiać z Zielonymi.

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