W Polsce rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. W posiedzeniu uczestniczy ośmioro sędziów. Korwin-Piotrowska uważa, że to wystarcza do osiągnięcia kworum, jednak uczestnicy zgromadzenia dyskutują, czy rzeczywiście zostało ono osiągnięte.

Stanowisko inicjatorki posiedzenia

Jak informuje Interia, Korwin-Piotrowska oświadczyła, że obowiązek udziału w zgromadzeniu miało 12 sędziów. Według niej jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego został wybrany z naruszeniem przepisów, a wobec dwóch innych podjęto decyzje o natychmiastowym zaprzestaniu wykonywania obowiązków.

Sędzia powiedziała również, że zgromadzenie trzeba było zwołać w przyspieszonym trybie ze względu na prace parlamentarne nad ustawą budżetową. Według niej próbowano telefonicznie powiadomić wszystkich sędziów, z wyjątkiem sędziego Piotrowicza, z którym nie udało jej się skontaktować. Korwin-Piotrowska dodała, że wysłała także dwa e-maile.

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Budżet i spór o uprawnienia

Głównym celem posiedzenia ma być zatwierdzenie planu budżetowego Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok. Środki na działalność instytucji nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na przyszły rok, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sędziów nie zatwierdziło planu dochodów i wydatków. Wcześniej zgromadzenie dwukrotnie próbowało przeprowadzić posiedzenie w tej sprawie, ale nie udało się osiągnąć kworum.

Do porządku obrad może zostać także dodana kwestia losowania składów sędziowskich w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski twierdził, że Korwin-Piotrowska nie ma uprawnień do podejmowania takich decyzji, a zwołane przez nią zgromadzenie nie wywołuje skutków prawnych. Poinformował również, że nie weźmie w nim udziału razem z sędziami, których nazwał legalnymi.

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