У Польщі на зібрання суддів Конституційного трибуналу прийшли вісім осіб — Interia

У Польщі розпочалося Загальне зібрання суддів Конституційного трибуналу, скликане суддею Анною Корвін-Пйотровською. У засіданні беруть участь вісім суддів. Корвін-Пйотровська вважає, що цього достатньо для кворуму, однак учасники зібрання обговорюють, чи справді його досягнуто.

Позиція ініціаторки засідання

Як повідомляє Interia, Корвін-Пйотровська заявила, що обов’язок брати участь у зібранні мали 12 суддів. За її словами, одного суддю Конституційного трибуналу обрали з порушеннями, а щодо двох інших ухвалили рішення про негайне припинення виконання обов’язків.

Суддя також сказала, що зібрання довелося скликати у прискореному порядку через парламентську роботу над законом про бюджет. За її словами, телефоном намагалися повідомити всіх суддів, за винятком судді Пйотровича, з яким їй не вдалося зв’язатися. Корвін-Пйотровська додала, що також надіслала два електронні листи.

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Бюджет і суперечка щодо повноважень

Головною метою засідання має бути затвердження бюджетного плану Конституційного трибуналу на 2027 рік. Кошти на роботу установи не включили до проєкту бюджету на наступний рік, оскільки Загальні збори суддів не затвердили план доходів і видатків. Раніше зібрання двічі намагалося провести засідання з цього питання, але кворуму досягти не вдалося.

До порядку денного також можуть додати питання жеребкування складів суддів для початку дисциплінарного провадження щодо президента Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломея Соханьського. Свєнчковський заявляв, що Корвін-Пйотровська не має повноважень ухвалювати такі рішення, а скликане нею зібрання не створює юридичних наслідків. Він також повідомив, що не братиме в ньому участі разом із суддями, яких назвав законними.

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