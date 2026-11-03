В Польше началось Общее собрание судей Конституционного трибунала, созванное судьей Анной Корвин-Пйотровской. В заседании участвуют восемь судей. Корвин-Пйотровская считает, что этого достаточно для кворума, однако участники собрания обсуждают, действительно ли он достигнут.

Позиция инициатора заседания

Как сообщает Interia, Корвин-Пйотровская заявила, что участвовать в собрании были обязаны 12 судей. По ее словам, один судья Конституционного трибунала был избран с нарушениями, а в отношении еще двоих были приняты решения о немедленном прекращении исполнения обязанностей.

Судья также сказала, что собрание пришлось созвать в ускоренном порядке из-за парламентской работы над законом о бюджете. По ее словам, по телефону пытались уведомить всех судей, за исключением судьи Пйотровича, с которым ей не удалось связаться. Корвин-Пйотровская добавила, что также отправила два электронных письма.

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Бюджет и спор о полномочиях

Главной целью заседания должно стать утверждение бюджетного плана Конституционного трибунала на 2027 год. Средства на работу учреждения не включили в проект бюджета на следующий год, поскольку Общее собрание судей не утвердило план доходов и расходов. Ранее собрание дважды пыталось провести заседание по этому вопросу, но достичь кворума не удалось.

В повестку дня также могут включить вопрос жеребьевки составов судей для начала дисциплинарного производства в отношении президента Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и вице-президента Бартломея Соханьского. Свенчковский заявлял, что Корвин-Пйотровская не имеет полномочий принимать такие решения, а созванное ею собрание не влечет юридических последствий. Он также сообщил, что не будет участвовать в нем вместе с судьями, которых назвал законными.

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