波兰宪法法庭法官大会仅八人出席——Interia

由法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡召集的波兰宪法法庭法官大会已开始举行。八名法官参加了会议。科尔温-皮奥特罗夫斯卡认为这足以构成法定人数，但与会者正在讨论是否确实达到法定人数。

会议发起人的立场

据Interia报道，科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，12名法官有义务参加大会。她称，一名宪法法庭法官的选举存在违规，而对另外两名法官则作出了立即停止履职的决定。

这名法官还表示，由于议会正在审议预算法案，大会必须以加急程序召集。她称，曾试图通过电话通知所有法官，只有皮奥特罗维奇法官除外，因为她未能与其取得联系。科尔温-皮奥特罗夫斯卡补充说，她还发送了两封电子邮件。

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预算与权限争议

此次会议的主要目的应是批准宪法法庭2027年预算计划。由于法官大会未批准收支计划，该机构的运作资金未被列入明年的预算草案。此前，大会曾两次试图就此问题举行会议，但未能达到法定人数。

议程还可能加入抽签确定法官合议庭的问题，以启动针对宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基和副院长巴尔托梅伊·索汉斯基的纪律程序。希文奇科夫斯基表示，科尔温-皮奥特罗夫斯卡无权作出此类决定，她召集的大会不产生法律后果。他还表示，自己不会与他称为合法的法官一同参加会议。

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