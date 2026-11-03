法国提议在2027财年将国防开支增至634亿欧元，比2026年增加65亿欧元。法国武装部队部长凯瑟琳·沃特兰在巴黎Euronaval防务展览会开幕式上宣布了这一消息，Breaking Defense报道。

她表示，预算草案已于10月提交给议会和参议院。该文件尚未获得通过：目前正在法国议会讨论，投票定于11月举行。

海上无人机和弹药

沃特兰表示，发展海军能力将是法国追求战略自主以及独立作出决策和行动能力的重要组成部分。

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法国正在资助一项海上无人机计划，旨在加快自主系统与有人舰艇的整合。法国国防采购局DGA将未来采购分为三类：用于护航和防护的战术无人机、用于情报和监视的长航时平台，以及专用无人机，其中部分包括遥控海上弹药。该计划的总预算尚未公开披露。

反水雷系统

今年夏天，DGA还为法国未来反水雷措施计划SLAM-F订购了12套水面和水下无人系统。这些系统将增强法国海军的无人反水雷能力；该机构认为，在当前地缘政治背景下，这一能力对于保障航行自由是必要的。

此外，沃特兰表示，巴黎仍寻求优先采购欧洲来源的系统。她提到与瑞典在导弹、航空和海军领域的合作，以及与比利时和荷兰围绕新型反水雷舰艇的协作。

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