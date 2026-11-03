Франция предлагает увеличить оборонные расходы до €63,4 млрд в 2027 финансовом году — на €6,5 млрд больше, чем в 2026-м. Об этом министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила на открытии оборонной выставки Euronaval в Париже, сообщает Breaking Defense.

По ее словам, проект бюджета был представлен парламенту и Сенату в октябре. Документ еще не принят: он обсуждается во французском парламенте, а голосование запланировано на ноябрь.

Морские дроны и боеприпасы

Вотрен заявила, что развитие военно-морских возможностей будет важной частью французского курса на стратегическую автономию и способность самостоятельно принимать решения и действовать.

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Франция финансирует программу морских беспилотников, которая должна ускорить интеграцию автономных систем с кораблями с экипажами. Французское агентство оборонных закупок DGA разделило будущие закупки на три категории: тактические дроны для сопровождения и защиты, аппараты длительного действия для разведки и наблюдения, а также специализированные дроны, к которым частично относятся дистанционно управляемые морские боеприпасы. Общий бюджет программы публично не раскрывается.

Противоминные системы

Летом DGA также заказало двенадцать надводных и подводных беспилотных систем для французской программы будущих противоминных мер SLAM-F. Они должны усилить возможности ВМС Франции в безэкипажной противоминной борьбе, необходимой, по оценке агентства, для гарантирования свободы судоходства в нынешнем геополитическом контексте.

Отдельно Вотрен заявила, что Париж и далее стремится отдавать приоритет закупкам систем европейского происхождения. Она упомянула сотрудничество со Швецией в ракетной, авиационной и военно-морской сферах, а также взаимодействие с Бельгией и Нидерландами по новым кораблям для противоминной борьбы.

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