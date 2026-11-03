Francja proponuje zwiększenie wydatków obronnych do 63,4 mld euro w roku budżetowym 2027 — o 6,5 mld euro więcej niż w 2026 roku. Francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin poinformowała o tym podczas otwarcia wystawy obronnej Euronaval w Paryżu, podaje Breaking Defense.

Jak powiedziała, projekt budżetu został przedstawiony parlamentowi i Senatowi w październiku. Dokument nie został jeszcze przyjęty: jest omawiany we francuskim parlamencie, a głosowanie zaplanowano na listopad.

Drony morskie i amunicja

Vautrin oświadczyła, że rozwój zdolności marynarki wojennej będzie ważną częścią francuskiego kursu na strategiczną autonomię oraz zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji i działania.

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Francja finansuje program dronów morskich, który ma przyspieszyć integrację systemów autonomicznych z okrętami załogowymi. Francuska agencja zamówień obronnych DGA podzieliła przyszłe zakupy na trzy kategorie: drony taktyczne do eskorty i ochrony, systemy o długim czasie działania do rozpoznania i obserwacji oraz wyspecjalizowane drony, do których częściowo zaliczają się zdalnie sterowane morskie środki bojowe. Łączny budżet programu nie został publicznie ujawniony.

Systemy przeciwminowe

Latem DGA zamówiła również dwanaście bezzałogowych systemów nawodnych i podwodnych dla francuskiego programu przyszłych działań przeciwminowych SLAM-F. Mają one wzmocnić zdolności francuskiej marynarki wojennej w zakresie bezzałogowych działań przeciwminowych, które — według oceny agencji — są niezbędne do zagwarantowania wolności żeglugi w obecnym kontekście geopolitycznym.

Oddzielnie Vautrin oświadczyła, że Paryż nadal dąży do nadawania priorytetu zakupom systemów pochodzenia europejskiego. Wspomniała o współpracy ze Szwecją w sektorach rakietowym, lotniczym i morskim, a także o współdziałaniu z Belgią i Niderlandami w sprawie nowych okrętów do działań przeciwminowych.

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