特朗普圈内的一位亿万富翁计划收购卢克石油的国际资产——路透社

由美国亿万富翁托德·博埃利领导的财团正筹备一项协议，拟收购受制裁的俄罗斯公司“卢克石油”的海外资产。 该交易机制将通过非现金结算方式，将西方投资者持有的“卢克石油”被冻结证券，兑换为该公司的国际资产。

据知情人士透露，该财团合作的银行已从美国和英国约十家投资基金手中，以面值每股30美分的价格回购了该俄罗斯集团的冻结股份和存托凭证。 最初，“卢克石油”的国际资产组合——包括位于欧洲、中东和非洲的油田、炼油厂及加油站——估值为220亿美元。

这家俄罗斯能源巨头的海外基础设施出售进程自2025年10月起持续进行。 博埃利（Boeli）的提议之所以得以推进，是因为决定将回购的证券存入一个专门的托管账户，以防止俄罗斯公司直接获得超额利润。

来源：路透社。

俄罗斯正试图通过有利可图的能源协议吸引特朗普身边人士的兴趣，以此在针对乌克兰的战争中争取华盛顿的让步。 特别是，《纽约时报》曾报道了一项可能涉及俄罗斯“卢克石油”公司石油资产的数十亿美元交易，特朗普的女婿贾里德·库什纳及其合作伙伴（其中包括托德·博埃利）可能以极低的价格获得这些资产。

美国已将与俄罗斯石油公司“卢克石油”就收购其海外资产的谈判期限延长至11月21日。这样一来，潜在买家又获得了一个月的时间来商讨交易条款。

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