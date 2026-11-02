Мерц запропонує партії кандидатуру жінки на посаду президента — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір запропонувати партії кандидатуру жінки на посаду наступного федерального президента. Про це він заявив на засіданні окружних голів Християнсько-демократичного союзу, повідомляють учасники зустрічі, пише Der Spiegel.

Кандидатка від політичного центру

За словами учасників зустрічі, Мерц планує запропонувати партії спільну кандидатуру — жінку з політичного центру. Він наголосив, що визначився: наступною главою держави має стати жінка.

Канцлер також хоче запропонувати кандидатуру так, щоб вона вже в першому турі голосування Федеральних зборів здобула широку більшість. За даними видання, Мерц повідомив про намір внести пропозицію наступного тижня.

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Консультації з партіями

Раніше в оточенні канцлера заявляли, що ХДС претендує на висунення власного кандидата або кандидатки. Водночас у ХСС і Соціал-демократичній партії Німеччини є чимало прихильників кандидатури політикині ХСС та голови ландтагу Баварії Ільзе Айґнер. Серед них — голова парламентської фракції СДПН Маттіас Мірш.

До засідання президії ХДС наступного понеділка Мерц планує провести консультації з керівниками регіональних осередків партії, прем’єр-міністрами земель, членами президії ХДС і ХСС. Після засідання керівних органів ХДС переговори планують розширити на коаліційного партнера — СДПН. Мерц також має намір поговорити із Зеленими.

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